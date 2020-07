Maltempo: Comune Palermo, ‘al momento nessuna vittima né dispersi segnalati’

16 Luglio 2020 00:16

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – “Al momento nessuna vittima né segnalati dispersi”. Lo rende noto il Comune di Palermo. “Fino ad ora tutti i proprietari delle vetture sommerse rintracciati o presso le proprie abitazioni o, in un solo caso, al Pronto soccorso. In corso verifiche, tramite le targhe dei veicoli, per rintracciare proprietari di tre auto”, dice il Comune.