Mafia: maxi blitz tra Sicilia e Germania, 46 arresti

1 Luglio 2020 07:28

Arresti tra Italia e Germania: i militari stanno eseguendo misure cautelari a carico di 46 indagati

In corso maxi operazione antimafia dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Enna.

I militari stanno eseguendo in Italia e in Germania misure cautelari a carico di 46 indagati: l’accusa è di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico e allo smercio di stupefacenti, estorsioni, corruzione aggravata dall’aver favorito l’associazione mafiosa, detenzioni di armi da fuoco. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale procura distrettuale.

Contestualmente è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di oltre un milione di euro.

I dettagli dell’operazione “Ultra” saranno illustrati durante una conferenza stampa in programma in mattinata nell’Aula magna del Tribunale di Caltanissetta.