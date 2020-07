L’oratorio salesiano di Bova Marina si tinge di verde [FOTO]

24 Luglio 2020 22:45

Anche l’oratorio salesiano, Don Bosco, di Bova Marina ha aderito all’iniziativa “pianta il tuo albero” avviata dall’Associazione ambientalista Mondoverde Club nello scorso autunno. All’iniziativa hanno aderito 7 comuni dell’area grecanica (tra cui Bova Marina). L’idea estremamente ambiziosa è quella di riuscire a creare lungo le nostre coste un ombrellone verde che contribuisca a rallentare gli effetti devastanti dei mutamenti climatici. All’evento ha partecipato la fondatrice, nonché presidente dell’Associazione, l’Avv. Aurelia Fernanda Sansotta intervenuta di fronte a 60 ragazzi iscritti all’Estate Ragazzi 2020. È stato emozionante vedere tanti giovani del Don Bosco, uniti nel comune intento di piantare gli alberelli; ogni squadra ne ha adottato uno. È un segnale positivo. Le nuove generazioni hanno capito la stretta correlazione tra il loro benessere e quello della natura e di conseguenza, in pieno clima Eco-friendly, grazie agli input provenienti dai loro educatori si stanno già formando per poter essere dei veri guerrieri a tutela dell’ambiente e di se stessi uniti dal cuore salesiano. “Noi siamo per un mondo più verde…e tu?”.