Lombardia: lunedì bando da 3 mln per interventi Comuni montani

24 Luglio 2020 21:14

Milano, 24 lug. (Adnkronos) – Al via lunedì il bando della Regione Lombardia destinato ai Comuni montani che mette a disposizione tre milioni di euro. Le risorse finanzieranno interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi, come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade interpoderali e la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque.

“Il decreto – ha spiegato l’assessore alla Montagna, Piccoli Comuni e Enti locali Massimo Sertori – definisce modalità e tempi della procedura per l’assegnazione delle risorse. Abbiamo l’obiettivo di aiutare concretamente questa attività eroica che svolge una funzione importante sia per i prodotti che genera, sia per la manutenzione del territorio”.

I tre milioni di euro sono a fondo perduto, risorse erogate alle Comunità Montane per interventi realizzabili unicamente nel territorio dei Comuni lombardi ‘montani’ o ‘parzialmente montani’ con un contributo fino al 50% della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile destinate a interventi da concludersi entro il 31 ottobre 2021.