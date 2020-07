Lombardia: Fontana e Caparini, ‘anche quest’anno confermati investimenti’

28 Luglio 2020 21:27

Milano, 28 lug. (Adnkronos) – “Anche quest’anno abbiamo ulteriormente tagliato i costi di funzionamento della macchina regionale e confermato gli investimenti pubblici nel triennio 2021-2023. Abbiamo aggiunto 530 milioni di euro ai 3 miliardi già previsti per mettere il turbo alla ripresa economica con cantieri e lavoro”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini, dopo l’approvazione in consiglio regionale del Rendiconto 2019 e della manovra di assestamento 2020-2022.

“La manovra di assestamento si inserisce quest’anno in un contesto eccezionale in cui – aggiungono il governatore e l’assessore – l’emergenza sanitaria in corso ha comportato una drastica riduzione delle entrate riferita ai principali tributi. Ciò nonostante l’avanzo di bilancio di fine 2019 pari a circa 115 milioni ci ha consentito di coprire le minori entrate e salvaguardare gli equilibri di bilancio”.