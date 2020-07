Lipari: locale pubblico senza autorizzazione, sanzionato il titolare

27 Luglio 2020 17:29

Lipari (Messina): i Carabinieri controllano un locale pubblico risultato senza autorizzazione, sanzionato il titolare

Nel fine settimana, nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Lipari coadiuvati dai militari della Motovedetta 814 “Monteleone” hanno deferito – in stato di libertà – il legale rappresentante di un esercizio pubblico dell’isola ove si svolgono serate danzanti, poiché ritenuto responsabile dei reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo senza il riconoscimento delle caratteristiche di sicurezza per l’incolumità pubblica nel locale.

A seguito del controllo, i Carabinieri hanno riscontrato nel locale diverse irregolarità, tra cui la mancanza della licenza per trattenimenti danzanti, la presenza di un lavoratore irregolare, che svolgeva l’attività di deejay, ed infine l’assembramento di oltre cento persone che erano nel locale prive di mascherina e senza rispettare le regole sul distanziamento interpersonale previste dalle norme per l’emergenza Covid – 19. Nei confronti del rappresentante legale della società che gestisce il locale sono state pertanto comminate diverse sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre, su richiesta della Stazione Carabinieri di Lipari, il Questore di Messina ha emesso un provvedimento di immediata cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti tenuti presso l’esercizio, in quanto privo delle necessarie autorizzazioni.