L’ex Reggina Corradi ed Elena Santarelli, il rapporto d’amore e la tranquillità ritrovata: in vacanza col figlio guarito dal tumore [FOTO]

27 Luglio 2020 13:52

La showgirl ha postato una foto su Instagram che immortala il figlio giocare in acqua col marito Bernardo Corradi: momenti di serenità dopo un periodo molto difficile vissuto per la malattia del piccolo

Il periodo complicato è stato finalmente messo alle spalle, Elena Santarelli e Bernardo Corradi abbracciano il loro figlioletto e si godono le meritate vacanze estive. “Bernardo è il papà che desideravo per i miei figli, sempre un passo indietro a Jack, ma pronto a parare tutto”, sottolinea la famosa showgirl in un post pubblicato su Instagram. La foto scattata immortala il bambino giocare in riva al mare col padre: “Lo incoraggia cercando di far emergere la sua personalità, se il figlio casca lui lo fa rialzare spiegandogli che è normale cadere che poi ci si rialza sempre e che lo Sport nella vita è importante!”. Un’immagine che descrive come un grande padre l’ex attaccante, ma anche un ottimo marito, un esempio per la splendida coppia legata da un profondo sentimento d’amore, che col tempo è sbocciato con la nascita di due figli (Giacomo e Greta Maria).

Felicità e tranquillità ritrovati con questi giorni di relax nelle vicinanze di Sabaudia. Giacomo ha combattuto e vinto una lunga battaglia contro un tumore cerebrale maligno, svelata da Santarelli anche nel libro “Una mamma lo sa”. Un momento difficile da raccontare: “Mi è costato molta fatica ripercorrere la mia storia. Spero di dare speranza ad altri genitori”, aveva scritto. Un incubo cominciato alla fine del 2017 quando il piccolo andò con il padre a fare una risonanza magnetica al San Camilo di Roma: “Giacomo era caduto un mese prima a scuola, aveva forti mal di testa, credevo magari che avesse un ematoma. Non mi aspettavo di certo quel responso dai radiologi”, raccontava in passato la showgirl.

Bernardo Corradi, il sorriso ritrovato e quel passato con la Reggina

Una toccante storia, adesso diventata per fortuna soltanto un lontano ricordo. Per Bernardo Corradi è tornato il sereno, una notizia che fa piacere agli appassionati di calcio, e in modo particolare ai tifosi della Reggina, che ricordano il bomber per il suo passato con la casacca amaranto. Una vicenda che lo sportivo toscano ha superato grazie alle sue grandissime doti umane, che lo hanno contraddistinto nel corso della sua esperienza in riva allo Stretto e hanno permesso di lasciare un ottimo ricordo di lui nella mente dei cittadini reggini. Questo sentimento vale nonostante la stagione 2008/2009 terminò con la retrocessione in Serie B, fu quello infatti l’ultimo campionato disputato in massima serie per la squadra calabrese. Non bastarono quell’anno infatti le 10 marcature realizzate dall’attaccante ex Inter e Lazio, svincolato poi dal presidente Foti al termine dell’annata calcistica.