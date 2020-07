Legge sismica regionale, l’Ordine degli Ingegneri: “giusto rinviare la discussione in Consiglio Regionale per aprire alle istanze del territorio e del mondo delle professioni”

1 Luglio 2020 12:51

Legge sismica regionale, l’Ordine degli Ingegneri: “siamo disponibili al dialogo sia in questa fase di approvazione della legge, che nella successiva di approvazione del Regolamento Regionale”

“Nella seduta del Consiglio regionale del 29 giugno era all’ordine del giorno la trattazione ed approvazione del disegno di Legge, proposto dalla Giunta, relativo alla nuova normativa sismica. Ebbene, il Consiglio regionale, con un’ampia e trasversale maggioranza, ha ritenuto di dover rinviare il disegno di legge per i necessari approfondimenti richiedendo la necessaria concertazione con gli Ordini professionali”. E’ quanto scrivono in una nota l’Ing. Gerlando Cuffaro, segretario Foical e l‘Ing. Carmelo Gallo, presidente della Foical. “La Federazione Ordini Ingegneri Calabria (Foical), apprezzando la sensibilità del Consiglio alle istanze del territorio e del mondo delle professioni, ed il conseguente rinvio del disegno di legge ad una più approfondita e condivisa analisi, auspica che l’approvazione di una nuova normativa sismica regionale avvenga nel più breve tempo possibile, atteso il carattere di urgenza che la stessa riveste per il nostro territorio.mSiamo certi che con il nostro contributo sapremo supportare il percorso legislativo individuato, discutendo nel merito le perplessità evidenziate in apposito comunicato, e siamo fiduciosi che le semplificazioni introdotte con le recenti disposizioni nazionali, sapranno superare le ormai croniche criticità dei procedimenti di autorizzazione sismica.mIl rischio è di far trovare una regione, fragile come la nostra, ancora una volta impreparata a cogliere le opportunità che potrebbero esserci dal cd. Decreto Rilancio (superbonus), per la mancanza di procedimenti snelli ed efficienti in un territorio che ha un estremo bisogno di crescere. Ribadiamo, come fatto con precedenti note, la nostra disponibilità al dialogo sia in questa fase di approvazione della legge, che nella successiva di approvazione del Regolamento Regionale che ne deriva, ed auspichiamo che la concertazione sia estesa a tutte le categorie professionali d’interesse”, conclude la nota.