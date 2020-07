Legge elettorale: Meloni, ‘sinistra tira fregatura a italiani, li consegna a palude’**

6 Luglio 2020 19:10

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Ci servono altri 5 punti per poter governare come vogliamo nonostante la fregatura che la sinistra sta per tirare agli italiani, e cioè approvare una legge elettorale proporzionale pura nei primi giorni di agosto, sperando che gli italiani siano al mare e non si accorgano che loro stanno consegnando l’Italia alla palude della Prima Repubblica”. Lo dice la leader di Fdi, Giorgia Meloni, a IV Repubblica.

“Queste persone – incalza – si vogliono assumere la responsabilità, pur di non far vincere le elezioni ai loro avversari, di modificare ogni due anni, in base ai sondaggi, la legge elettorale… Per garantirsi la poltrona anche se non hanno i voti. Una cosa scandolosa e irresponsabile che io denuncerò da qui all’ultimo giorno, finché non accadrà”, promette battaglia Meloni.