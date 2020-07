Lafferty stasera a Reggio, ma sui social i tifosi già impazziscono per la moglie [FOTO]

24 Luglio 2020 17:37

Moglie Lafferty, la fotogallery della compagna del nuovo acquisto della Reggina. Il club amaranto ha piazzato il secondo colpo di mercato

MOGLIE LAFFERTY – La Reggina non si ferma sul fronte calciomercato e ha piazzato il secondo colpo: si tratta di Kyle Lafferty, ex Palermo e reduce da stagioni altalenanti. Il suo valore non è di certo in discussione, è una prima punta in grado di fare reparto da solo, è bravo nel gioco aereo e ‘apre’ tanti spazi per il compagno di reparto, può lottare per guadagnarsi il posto da titolare e alternarsi con il Tanque Denis. Arriva in Calabria con tanta voglia di rimettersi in gioco e tornare protagonista, può rappresentare un jolly offensivo per il mister Toscano.

In Riva allo Stretto sbarca anche la bella moglie Vanessa, il nuovo calciatore amaranto potrà contare sul sostegno della compagna.