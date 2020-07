La Rivolta di Reggio – Il “Rapporto alla Città” del Sindaco Battaglia, quella Domenica 5 Luglio 1970 in piazza Duomo…

5 Luglio 2020 11:16

Dopo 50 anni, anche il giorno della settimana coincide. Era Domenica 5 Luglio nel 1970, quando di fatto iniziavano i Moti di Reggio. E’ Domenica 5 Luglio oggi, nel 2020 e la città tenta di tornare timidamente a una relativa normalità dopo la grande paura per il contagio della pandemia di Coronavirus. Quei giorni di cinquanta anni fa sono così lontani ma per certi aspetti così vicini, che vale la pena di ricordarli: su StrettoWeb lo facciamo riportando ampi stralci del più prezioso e autorevole documento che racconta quei fatti, il libro “Buio a Reggio” scritto da Luigi Malafarina, Franco Bruno e Santo Strati nel 1972 e pubblicato da Parallelo 38.

Per capire cosa successe quella Domenica 5 Luglio a Piazza Duomo, bisogna ricordare le origini del malessere dei reggini per lo scippo del capoluogo. Che sono proprio nel primo volume di “Buio a Reggio”:

“Sabato 1° Marzo 1969 – Il diritto di Reggio a capoluogo della Regione viene ribadito in un ordine del giorno votato, non all’unanimità, da un’assise di parlamentari, sindaci, esponenti di categoria, segretari e dirigenti di tutti i partiti, che si tiene, convocata dal Presidente dott. Giuseppe Macrì, nel Palazzo dell’Amministrazione Provinciale. Questo il testo dell’ordine del giorno: ‘L’assemblea considerato che incontestabile è il diritto di Reggio a capoluogo della regione calabrese per ragioni storiche, geografiche, economiche e per la gran mole di servizi di cui la città dispone, riafferma la necessità di una valutazione globale e contestuale dei problemi di sviluppo della regione per una effettiva crescita sociale economica e umana: decide di dare mandato ai parlamentari, ai responsabili amministrativi, politici e sindacali, di impegnarsi ad ogni livello per raggiungere gli obiettivi fissati dall’Assemblea stessa'”.

“Lunedì 10 Marzo 1969 – L’avv. Francesco Gangemi, presidente del comitato di agitazione per la difesa degli interessi di Reggio, rilascia alla stampa la seguente dichiarazione: ‘Ho il dovere di rendere noto, sia pure con amarezza e sconforto, che, da notizie in mio possesso, sembra che siano state prese ad alto livello decisioni che contrastano con i diritti della città di Reggio e con lo stesso proposito del discorso globale sul quale vi è stata, giorni fa, un’ampia convergenza di vedute ed opinioni. Sembra infatti che sia stato deciso di ubicare l’Università calabrese a Pian del Lago (provincia di Cosenza) e di riconoscere a Catanzaro il ruolo di città capoluogo della Calabria. Per Reggio si sta studiando il contentino da promettersi…”.

“Sabato 15 Marzo 1969 – ‘Giustizia per Reggio’, ‘Vergogna’: inalberando questi cartelli centinaia di studenti manifestano sotto le finestre di Palazzo San Giorgio e del Palazzo della Provincia. Gli studenti chiedono un maggior impegno sul piano politico per la difesa dei diritti di Reggio ad essere capoluogo della regione”.

“Lunedì 17 Marzo 1969 – Per un’ora, dalle nove alle dieci, i binari ferroviari delle stazioni Centrale e Lido vengono occupati da centinaia di studenti. Nessun incidente si verifica. I manifestanti, dopo aver inneggiato a Reggio capoluogo, abbandonano spontaneamente le stazioni ferroviarie sfilando poi in corteo sul corso Garibaldi. Alla manifestazione aderisce il Sindaco Battaglia. Il comitato di agitazione propone una manifestazione direttamente a Roma per richiamare l’attenzione del Governo sui problemi della regione ed in particolare sulle esigenze di tenere presenti i diritti di ciascuna città, Reggio soprattutto: ‘Non si vuole che il capoluogo sia sacrificato da accordi politici tra esponenti della maggioranza che appoggia il governo'”.

“Sabato 29 Marzo 1969 – Il Sindaco Piero Battaglia si incontra a Roma con l’onorevole Flaminio Piccoli, segretario nazionale della DC, il quale da assicurazioni al Sindaco che è orientamento della Democrazia Cristiana che sia il parlamento a scegliere la sede del capoluogo regionale. Il segretario nazionale della DC ribadisce anche la sua precisa volontà di convocare un incontro tra i responsabili della DC, sia a livello politico, sia amministrativo, dell’intera Regione calabrese”.

“Sabato 17 Gennaio 1970 – Reggio Calabria e Catanzaro ai ferri corti. Si riparla del Capoluogo della Regione nel corso di una riunione romana alla quale partecipano i segretari politici della DC delle tre province. L’orientamento ufficiale del partito di maggioranza relativa è per Catanzaro capoluogo, mentre l’Università sorgerà nella zona di Cosenza. La delegazione reggina si oppone.

“Domenica 18 Gennaio 1970 – Reazioni in città per il ‘Colpo di Mano’ contro Reggio. Tutti sono decisi a difendere il buon diritto della città ad essere il centro pilota della Regione calabrese. Si riunisce d’urgenza la giunta comunale che ascolta la relazione sugli incontri romani del Sindaco Battaglia. Domani gli studenti reggini diserteranno le aule in segno di protesta. Netta presa di posizione del Comitato Comunale della DC.

“Lunedì 19 Gennaio 1970 – Il vertice romano viene rinviato di un giorno. L’avvocato Francesco Gangemi, Presidente del Comitato d’Agitazione, rassegna le sue dimissioni dalla DC. Il ragioniere Giuseppe Trisolini, segretario della sezione DC di Sbarre, invia un telegramma all’onorevole Forlani nel quale evidenzia che la sezione di Sbarre è pronta a rinunciare alle tessere e a cessare ogni attività di partito.

Mercoledì 21 Gennaio 1970 – Il Sindaco Battaglia e il segretario provinciale della DC, Diego Versace, vengono ricevuti dal Presidente del Senato. L’onorevole Fanfani riconferma il proprio impegno per una soluzione definitiva dei problemi della città nel quadro di una visione globale e contestuale. Riunione presso la direzione centrale del PSI di dirigenti e parlamentari socialisti calabresi presieduta dall’on. Mancini. I socialisti chiedono un vertice regionale per un esame globale dei vari problemi in modo di accontentare la giusta esigenza di ciascuna provincia ai fini di un equilibrato sviluppo regionale, ed impegnano ‘la segreteria nazionale del partito a compiere gli opportuni passi presso gli organi di governo perchè il C.I.P.E. non adotti alcuna decisione riguardante la Calabria se non dopo l’auspicato confronto tra le forze politiche della Regione'”.