La Rivolta di Reggio – Demi Arena ricorda Domenica 5 Luglio 1970, “l’inizio della mobilitazione di popolo con il Rapporto alla Città del Sindaco Battaglia”

5 Luglio 2020 11:21

La Rivolta di Reggio, intervista a Demi Arena 50 anni dopo il “Rapporto alla Città” del Sindaco Battaglia

Domenica 5 Luglio, oggi come 50 anni fa. Piazza Duomo, oggi come 50 anni fa. Demi Arena, già Sindaco di Reggio Calabria, racconta ai microfoni di StrettoWeb un passaggio storico fondamentale per la città: il “Rapporto alla Città” del Sindaco Battaglia che scatenò la grande mobilitazione che dopo pochi giorni avrebbe dato vita alla famosa Rivolta, i “Moti di Reggio” di cui nei prossimi giorni si celebrerà il 50° anniversario. Arena spiega come a Reggio quel capoluogo spettasse di diritto, di storia e di legge finchè non si palesò il disegno ai danni della città – definito da Arena “progetto criminale realizzato con mezzi tipici di regimi autoritari” – che poi riuscì a concretizzarsi nonostante la ribellione di una città intera.