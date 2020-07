L.elettorale: Renzi, ‘serve sindaco d’Italia’

20 Luglio 2020 16:43

Trento, 20 lug. (Adnkronos) – ‘Dobbiamo sapere la sera delle elezioni chi ha vinto, lo dico ora che stanno votando sulla legge elettorale in commissione alla Camera, secondo me sbagliando. A noi gli accordi in Parlamento riescono, se ne è accorto Salvini. Ma serve il sindaco d’Italia, il maggioritario, non una palude continua”. Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando a Trento il suo libro “La mossa del cavallo”.