Klaus Davi: “il sistema di potere del Pd continua a rifilare alla Calabria commissari che non funzionano”

15 Luglio 2020 13:41

“Il sistema di potere del PD continua a rifilare sole alla Calabria. L’altro ieri la notizia che la città iperturistica di Amantea doveva per ‘decreto regio’ ospitare necessariamente 15 immigrati che certamente andavano soccorsi ma magari senza collocarli per forza in una regione già molto provata e senza valutare minimamente le conseguenze in termini sociali e di immagine“. E’ quanto ha dichiarato Klaus Davi, consigliere comunale di San Luca (RC). “Ora la novità dei commissari della ASP di Reggio Calabria ‘prorogati’ da un Ministro degli Interni che è sicuramente capace e agisce in buona fede, di questo siamo assolutamente certi, ma che continua a imporre decisioni al nostro territorio senza un minimo di condivisione con le istituzioni locali. Rinnoviamo il nostro invito al Ministro Luciana Lamorgese a venire in Calabria e nella Locride e auspichiamo che il sistema di scioglimenti e commissariamenti, che qui ha prodotto quasi solo fallimenti (anche ai tempi di Marco Minniti, sia chiaro), possa essere modificato al più presto”, conclude.