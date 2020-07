Klaus Davi, “Borsellino lasciato solo da vivo, abbandonato come oggi è il Sud”

19 Luglio 2020 12:04

Borsellino, la nota di Klaus Davi consigliere comunale di San Luca (RC)

“Paolo Borsellino è stato lasciato solo da vivo ma anche da morto, purtroppo. L’opera chiarificatrice sul suo omicidio è stata svolta dallo Stato, ma solo in parte. I misteri restano tanti e ancora da chiarire è il ruolo delle istituzioni e dei mandanti del tragico attentato in via D’Amelio sono restati nell’ombra“. Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca (RC) . “Sulle contaminazioni oscure fra stato e mafia sta dando però un importante contributo con le sue inchieste la DDA di Reggio Calabria con processi chiave come “Ndrangheta Stragista”. L’auspicio è che affiori una volta per tutta la verità anche sulla tragica scomparsa di Falcone e Borsellino e anche altri magistrati e servitori dello Stato. Borsellino e la sua solitudine oggi sono una luminosa metafora di tutto il sud, completamente abbandonato a se stesso, e vittima dell’oscurantismo di istituzioni assenti e ciniche che ne stanno decretando la morte sociale, economica e civile. “