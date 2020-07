Reggina, sorpresa Kallon: “in Italia sono stato bene ovunque, ma a Reggio Calabria…”

30 Luglio 2020 14:15

“Ovunque sono stato trattato bene, ho segnato e mi sono tolto soddisfazioni. Certamente Reggio Calabria merita una menzione speciale”: così in un’intervista Mohamed Kallon

L’Italia è senza dubbio la seconda patria di Mohamed Kallon. Approdato a soli 16 anni nell’Inter, ha girato per diversi anni lo Stivale riuscendo a vestire anche le maglie di Bologna, Genoa, Cagliari, Reggina e Vicenza. Un rapporto sicuramente speciale lo ha avuto con i tifosi amaranto, dove al primo anno di Serie A del club calabrese è riuscito a siglare 11 reti. Intervistato dai colleghi di TuttoMercatoWeb, l’ex calciatore ha raccontato diversi aneddoti del presente e del suo passato. “Adesso vivo a Houston, dove peraltro sono nati i miei figli – ha esordito Kallon – . E sto allenando le giovanili della Houston Dynamo. Mi sono stabilito qui da anni, mia moglie è texana anche se di origini sierraleonesi. L’Italia è stata fondamentale per la mia carriera. L’Inter mi ha preso a 15 anni, peraltro in circostanze curiose. In verità io stavo andando in Germania a firmare per il Kaiserslautern. Mi ero fermato a Milano per due giorni e avevo chiesto al mio procuratore se mi poteva trovare una società che mi facesse allenare in questo breve periodo. E lui mi ha portato all’Inter. Mi hanno visto in allenamento e sono piaciuto. E da lì è partito tutto. Devo dire la verità, ovunque sono stato trattato bene, ho segnato e mi sono tolto soddisfazioni. Certamente Reggio Calabria merita una menzione speciale: mi aiutato molto, fatto sentire uno di loro e mi hanno dato sicurezza”.

Infine una battuta sul numero di maglia, sul connazionale Strasser (anche lui vecchia conoscenza amaranto) e sul sogno di diventare allenatore: “ovunque andavo la 9 e la 10 erano prese. Non volevo occupare il numero di altri e ho deciso di optare per numerazioni meno ambite, quindi il 2 o il 3. Un altro motivo è per la mia passione al basket, in particolar modo ad Allen Iverson che aveva appunto la numero 3. Strasser? Sono riuscito a lanciarlo in Europa, ha avuto la possibilità di giocare al Milan. Sottolineo ancora di essermi trovato molto bene in Italia e se ci fosse la possibilità tornerei a vivere a Milano. Ogni tanto vengo ancora, anche perché faccio il corso di allenatori a Coverciano”.