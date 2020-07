Jackson la nuova Hit di NIcholas

17 Luglio 2020 13:18

Si intitola Jackson il nuovo scoppiettante singolo di Nicholas, impreziosito dalla collaborazione con Ravaz, prodotto dall’artista Andrea Riccio, in arte Krutz. Questa nuova potenziale hit estiva, è disponibile ovunque, anche in radio, da venerdì 17 luglio 2020. Nicholas e Ravaz tornano alla ribalta come un terremoto, perché questa orecchiabile e allegra canzone, ha tutte le caratteristiche per divenire uno dei tormentoni dell’estate 2020, una summer hit di grande impatto e piena di stile. Ci pensa poi Krutz con una strumentale che trasmette freschezza e amore per il divertimento estivo. Un brano da ascoltare ad alto volume e da cantare a squarcia gola. Il ballo, è disponibile anche su Tik Tok il nuovo social che tra i giovani sta spopolando, si chiama #jacksonchallenge e la coreografa del brano è la bella TikToker Giovanna Malavenda. Il singolo da giorno 17 luglio 2020 è disponibile su tutte le piattaforme digitali (Spotify, Apple Music etc…) e sul canale YouTube (Black Flag Empires).