Calabria: circa 200 persone alla prima fermata di Italo a Scalea [FOTO]

2 Luglio 2020 21:14

Calabria: oggi circa 200 persone (munite di mascherine) di tutto l’Alto Tirreno Cosentino, oltre ai viaggiatori in partenza, si sono ritrovati presso la stazione di Scalea per assistere alla prima fermata del treno Alta Velocità Italo

“Ci aspettavamo un buon numero di persone in stazione ma non così tanti! Nel pomeriggio di oggi 2 luglio circa 200 persone (munite di mascherine) di tutto l’ Alto Tirreno Cosentino, oltre ai viaggiatori in partenza, si sono ritrovati presso la stazione di Scalea per assistere alla prima fermata del treno Alta Velocità Italo. Un risultato questo ottenuto grazie all’unione di circa 60 realtà tra enti, accademie, consorzi, pro loco ed associazioni varie di tutto il comprensorio, coordinate da Ettore Durante, che hanno interagito con la società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori alla quale va un sentito ringraziamento per aver valutato seriamente l’istanza”, è quanto scrive in una nota l’associazione Interassociativa Alto Tirreno. “Non una festa – prosegue la nota– ma un momento per sentirsi comunità e per promuovere il nuovo servizio che collegherà velocemente e senza cambi con Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino. Esso porterà sviluppo non solo a Scalea ma a tutta la zona, ecco perché il territorio é stato così unito. La richiesta é stata avanzata per la stazione di Scalea perché logisticamente é quella che riesce a servire meglio il territorio. Ricorrendo oggi la festa della Madonna delle Grazie, il Vescovo della diocesi S.E. Mons. Leonardo Bonanno é potuto essere presente ma ha delegato Mons. Cono Araugio per presiedere il rito di benedizione, avvenuto dopo che il treno ha tagliato il nastro tricolore, al quale hanno preso parte anche altri sacerdoti di tutto il comprensorio: il Can. Don Antonio Pappalardo, Don Giacomo Benvenuto, Don Ezio Saporito, Don Miguel Angel Arenas, Don Michele Coppa e Don Salvatore Vergara. Nonostante l’ orario e le alte temperature erano presenti il consigliere regionale Antonio De Caprio già sindaco di Orsomarso, Francesco Galati delato dal Commissario prefettizio del comune di Scalea Francesco Massidda, i primi cittadini di Praia a Mare, San Nicola Arcella e Sangineto Antonio Praticò, Barbara Mele e Michele Guardia i vice sindaci di Tortora, Papasidero, Diamante e Santa Domenica Talao, Filippo Matellicani, Mario Marsiglia, Pino Pascale e Raffaele Pandolfi, l’Assessore ed il consigliere comunale di Belvedere M.mo Vincenzo Cristofaro e Stafania Scoglio. Alla cerimonia hanno presenziato la Polizia Locale, i Carabinieri e la Guardia Costiera”.