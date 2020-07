Reggio Calabria: l’Istituto Nazionale Azzurro ha donato apparecchiature mediche e farmaci all’Ambasciata del Benin presso la Santa Sede

2 Luglio 2020 16:24

L’Istituto Nazionale Azzurro, in collaborazione con “Amici del Benin”, Comune di Motta San Giovanni, il Mercatone, l’innovativa startup PMopenlab, Farmacia Romeo e Farmacia Catalano di Reggio Calabria, ha donato apparecchiature mediche, D.P.I. e farmaci all’Ambasciata del Benin presso la Santa Sede

L’Istituto Nazionale Azzurro in collaborazione con “Amici del Benin”, Comune di Motta San Giovanni, il Mercatone, l’innovativa startup PMopenlab, Farmacia Romeo e Farmacia Catalano di Reggio Calabria, ha consegnato a S. E. Agnès Adjaho, Ambasciatore del Benin presso la Santa Sede, apparecchiature mediche, farmaci e dispositivi di protezione individuali nello specifico un elettrocardiografo di ultima generazione, 1000 mascherine, gel disinfettante, guanti in lattice, garze cicatrizzanti, medicine e farmaci. “Questo è la prima di una lunga serie di attività già programmate per il Benin” ha dichiarato il Presidente I.N.A. Festicini nel momento della consegna a Sua Eccellenza, portando anche in dono, su indicazione del Sindaco di Motta San Giovanni Dott. Giovanni Verduci, specialità al bergamotto tipiche della nostra terra calabra. Padre Giulio Cerchietti, Presidente dell’associazione internazionale “Amici del Benin” ha voluto sottolineare che “quello iniziato da Sua Eminenza il Cardinale Gantin nel tempo continua a dare i suoi frutti di speranza in quella zona particolare dell’Africa” Momenti e azioni che a livello internazionale rimettono in risalto il nome di Reggio Calabria e la Calabria tutta.