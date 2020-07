Infrastrutture e Recovery fund al Sud, Siracusano (Fi): “Parteciperò al flash mob di Messina”

25 Luglio 2020 16:31

Sicilia: è quella della deputata azzurra Matilde Siracusano la prima firma delle istituzioni sul flash mob del prossimo 31 luglio a Messina

È quella della deputata azzurra Matilde Siracusano la prima firma delle istituzioni sul flash mob del prossimo 31 luglio a Messina. L’iniziativa, in programma alle 10, in piazza Unione Europea (d’innanzi al municipio), è mirata all’ottenimento, per il Mezzogiorno, di almeno il 34% (71 miliardi) dei 209 miliardi di euro del Recovery fund.

Il movimento spontaneo sorto tra Sicilia e Calabria, ai fini di una piena ripresa socio – economica del Sud, rivendica l’alta velocità/alta capacità ferroviaria da Augusta, in Sicilia, fino ai confini con Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, ossia il Ponte, già cantierabile; le zone economiche speciali e i necessari adeguamenti delle quindici Autorità di sistema portuale; il rafforzamento e l’integrazione dei sistemi aeroportuali esistenti; la digitalizzazione e la banda larga.

Al termine della manifestazione sarà consegnata in Prefettura una lettera aperta, già sottoscrivibile e condivisibile su change.org, rivolta a Sergio Mattarella, a Giuseppe Conte, ai presidenti delle Camere e ai governatori delle regioni meridionali. Hanno già assicurato la propria adesione Cisl e Uil, Forza Italia, Sicilia futura – Italia viva, Ora-Sicilia al centro, Vox Italia, Fratelli d’Italia, Cittadinanzattiva, Movimento cristiano lavoratori, Movimento 24 agosto di Pino Aprile, Ordine degli architetti di Messina, Capitale Messina, le realtà giovanili di Lega e Fdi e le organizzazioni studentesche Sud e I Figli di Ippocrite.

«Le grandi opere, soprattutto per il Mezzogiorno, non sono più rinviabili. Nei prossimi mesi e nei prossimi anni – ha affermato, oggi, Matilde Siracusano, in una nota – arriveranno dall’Europa cospicui finanziamenti per rimettere in moto l’economia dopo la crisi scatenata dal Covid. Il nostro Paese deve essere in grado di cogliere al volo questa occasione e attivare tutti quegli investimenti che possono creare sviluppo e occupazione. Venerdì 31 luglio sarò a Messina, la mia città, per partecipare ad un flash mob – organizzato dalla società civile, da sindacati e da associazioni, tra le quali Rete civica per le infrastrutture per il Mezzogiorno – per chiedere la realizzazione e in completamento del Ponte sullo Stretto, dell’Alta velocità fino ad Augusta e fino a Palermo, per l’istituzione di zone economiche speciali nel Sud Italia, per avere l’adeguamento delle autorità portuali, per il rafforzamento dei sistemi aeroportuali esistenti, per una vera digitalizzazione e per la diffusione della banda larga».

“Tutti interventi non più rinviabili – prosegue la deputata di Forza Italia – tutte grandi opportunità. Il Paese non può ripartire senza un Meridione davvero protagonista e senza una strategia per la crescita in tutte le Regioni. Sicilia, Calabria e tutti gli altri territori del Sud devono essere in cima ai pensieri del governo. Il Recovery Fund può essere la chiave per riattivate tanti progetti da troppo tempo nel cassetto, e allora che per il Sud siano stanziate almeno il 40% di queste risorse e che i signori del “no” e della decrescita siano marginalizzati anche nei palazzi del potere. Bisogna agire, farlo in fretta e in modo intelligente: se non ora quando”.