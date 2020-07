Indagini sull’assessore Catalfamo, il governatore Santelli: “ci atteniamo agli atti giudiziari, è tutto molto chiaro e trasparente”

2 Luglio 2020 20:21

Le parole del governatore regionale Santelli sulle polemiche rispetto all’inchiesta che riguarda l’assessore ai trasporti Catalfamo

“Con tutto il rispetto per la stampa, credo che un atto giudiziario parli piu’ di una indiscrezione giornalistica con condizionali e punti interrogativi“. Cosi’, a margine di una conferenza stampa, la presidente della Regione, Jole Santelli ha commentato, rispondendo alle domande dei giornalisti, la vicenda che riguarda l’assessore regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, indagata, secondo indiscrezioni giornalistiche, per concorso esterno in associazione mafiosa e condannata per omicidio colposo in un incidente stradale, filoni di inchieste suvicende riferite ai tempi in cui la Catalfamo era dirigente della Provincia di Reggio Calabria con responsabilità nel settore viabilità. “Penso – ha aggiunto la Governatrice – che ci sia assolutamente chiarezza e trasparenza. Se ce ne sara’ necessita’ l’assessore Catalfamo prendera’ sicuramente le sue determinazioni, ma non mi sembra che sia questa la situazione“.