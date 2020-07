Brutto incidente stradale in Calabria: scontro auto-moto, 5 feriti

4 Luglio 2020 10:47

Calabria: incidente stradale nella notte a Lamezia Terme

Un grave incidente si è verificato questa notte a Lamezia Terme. Cinque persone sono rimaste ferite. Per cause in corso di accertamento, una moto Ducati su cui viaggiava una coppia si e’ scontrata violentemente contro una Renault Clio con a bordo tre ragazze. I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono dovuti intervenire per estrarre i feriti incastrati tra le lamiere contorte dell’auto. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare i feriti negli ospedali di Lamezia Terme e Catanzaro, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.