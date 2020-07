Terrificante incidente sulla SS106: scontro nella galleria a Montegiordano, muore un 24enne [NOME]

31 Luglio 2020 21:24

Terrificante incidente sulla SS106: scontro nella galleria a Montegiordano, muore un 24enne di Avellino. L’associazione Basta Vittime sulla SS106: “solidarietà e vicinanza alla famiglia”

L’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica con immenso dolore “l’ennesima vita spezzata sulla Strada Statale 106 in Calabria. Si tratta di Valentino Joseph Buonfino di 24 anni deceduto nel sinistro mortale avvenuto nel comune di Montegiordano, in provincia di Cosenza, nel tratto in galleria”. L’Associazione, “straziata dal dolore per l’ennesima tragedia che strappa alla comunità di Avellino, uno dei suoi giovani figli migliori, esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla Famiglia Buonfino, ai parenti ed agli amici tutti per la dolorosa perdita della caro Valentino Joseph”.

