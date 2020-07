Pauroso incidente a Messina: uomo incastrato tra le lamiere della propria auto, liberato dai Vigili del Fuoco e trasportato con l’elisoccorso al Policlinico [FOTO e VIDEO]

5 Luglio 2020 15:00

Pauroso incidente nel tratto autostradale nei pressi dello svincolo di Falcone (Messina): uomo incastrato tra le lamiere della propria auto, liberato dai Vigili del Fuoco e trasportato con l’elisoccorso al Policlinico

Questa mattina intorno alle ore 10 la squadra 5A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo (Messina) è intervenuta, con APS (auto pompa serbatoio), per un incidente avvenuto nel tratto autostradale nei pressi dello svincolo di Falcone, direzione Palermo. Gli operatori VF hanno estratto l’infortunato utilizzando cuscini vetter per sollevare l’auto ribaltata su un fianco e il gruppo da taglio con divaricatore e cesoia idraulica per tagliare e allargare alcuni lembi di lamiera dell’auto riuscendo così a liberarlo e ad affidarlo alle cure del personale medico del 118, che lo ha immediatamente trasportato con elisoccorso al policlinico di Messina per le ferite riportate. La squadra ha potuto fare rientro in sede per le ore 12 dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area interessata.