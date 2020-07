Terrificante incidente a Messina: automobilista resta incastrato con le gambe tra lo sportello e il mezzo ribaltato, estratto dalle lamiere e trasportato con l’elisoccorso in ospedale [FOTO]

6 Luglio 2020 12:54

Messina: un incidente stradale in contrada Portella, località Pace del Mela ha impegnato oggi intorno alle 8.30 i Vigili del fuoco nell’estrarre dalle lamiere un malcapitato, rimasto incastrato con le gambe tra lo sportello e il mezzo ribaltato

Un incidente stradale in contrada Portella, località Pace del Mela (Messina) ha impegnato oggi intorno alle 8.30 i Vigili del fuoco nell’estrarre dalle lamiere un malcapitato, rimasto incastrato con le gambe tra lo sportello e il mezzo ribaltato. La squadra intervenuta dal vicino Distaccamento di Milazzo, con APS (auto pompa serbatoio) e PICK-UP attrezzato, ha utilizzato cavi e cordami per mettere in sicurezza il mezzo e cuscini vetter con centralina per sollevarlo da terra permettendo così di estrarre il ferito e affidarlo al personale del 118 che ha ritenuto opportuno trasportarlo, tramite elisoccorso atterrato nelle immediate vicinanze, al nosocomio più vicino. le cause sono in corso di accertamento. Nel sito incidentale erano presenti anche i Carabinieri. Dopo la bonifica e la messa in sicurezza la squadra 5A ha potuto far rientro in sede.