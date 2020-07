Grave incidente sulla SS106 in Calabria: auto si ribalta, due feriti [FOTO]

10 Luglio 2020 12:00

Grave incidente sulla SS106 in Calabria: auto si ribalta. Due i passeggeri a bordo che, estratti dall’abitacolo, sono stati trasportati presso la struttura ospedaliera

L’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica che “nell’incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 04:00 sulla strada statale 106 nel comune di Simeri Crichi (CZ), non ci sono, per fortuna, vittime o feriti gravi. Due i passeggeri a bordo che, estratti dall’abitacolo congiuntamente al personale Suem118, sono stati trasportati presso struttura ospedaliera. Oltre al provvidenziale intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e l’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza del tratto stradale. Disagi per la circolazione. L’Associazione, nel ringraziare quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la SS106”.