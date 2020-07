Messina: incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di un’azienda ortofrutticola di Barcellona Pozzo di Gotto [FOTO]

9 Luglio 2020 19:55

Incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di un’azienda ortofrutticola di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli operatori del soccorso sono intervenuti con autopompa serbatoio e, proveniente dalla centrale di Messina, anche con una autobotte pompa

Stamattina intorno alle 10:00 la squadra 5A dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo è intervenuta per un incendio di pannelli fotovoltaici, divampatosi sul tetto di un azienda ortofrutticola di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli operatori del soccorso sono intervenuti con APS (autopompa serbatoio) e PICK-UP attrezzato. In rincalzo alla squadra vi erano anche l’autoscala e una autobotte provenienti dalla centrale di Messina. La squadra dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coivolta ha potuto fare rientro intorno alle 12:00.