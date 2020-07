Incendi in Calabria: 9 roghi nella provincia di Reggio

24 Luglio 2020 20:43

Ventisei incendi attivi oggi, impegnate sette squadre per 39 operatori di “Calabria Verde”

Le sale operative del servizio antincendio boschivo di Calabria Verde, azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, sono attivamente impegnate nella gestione di un’altra giornata particolarmente complessa sul fronte degli incendi. Alle 17.20, infatti, risultavano attivi 26 incendi, di cui 6 nella provincia di Cosenza, 2 nella provincia di Catanzaro, 9 nella provincia di Reggio Calabria, 6 nella provincia di Crotone e 3 nella provincia di Vibo Valentia. Parliamo di 7 squadre per un totale di 39 operatori impegnato. Nel territorio di Acri, in località Mucone, è in atto l’unico incendio che interessa la zona boschiva: ha richiesto oltre a l’intervento di squadre di Calabria Verde, vigili del fuoco e volontari convenzionati con Azienda Calabria Verde anche l’intervento di un elicottero regionale e di due Canadair della flotta di Stato. A dirigere le operazioni di spegnimento un DOS dei Vigili del fuoco.