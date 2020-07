Giornata di incendi in Calabria: ancora attivi 27 focolai [DETTAGLI]

26 Luglio 2020 20:14

Ultima domenica di luglio: Calabria Verde gestisce e affronta 40 incendi, impegnati 150 operatori

Le temperature in aumento di questa ultima domenica di luglio hanno messo alla prova il servizio antincendio boschivo regionale gestito dall’Azienda Calabria Verde. Alle 18.30, le sale operative hanno già gestito e domato 40 incendi, ma ne risultano ancora attivi 27 che vedono impegnate 31 squadre per un totale di circa 150 operatori coinvolti. Nella giornata di oggi per molti incendi è stato necessario ricorrere a mezzi aerei: la flotta regionale composta da quattro elicotteri ha lavorato quasi ininterrottamente. Inoltre, per più incendi è stato necessario il concorso dei mezzi della flotta statale, elicotteri e canadair. È attualmente in corso un vasto incendio nel comune di Casali del Manco, per domare le fiamme stanno operando due autobotti e due squadre con pickup di “Calabria Verde” oltre che una squadra dei vigili del fuoco. Dopo l’intervento di un elicottero regionale, sono al lavoro anche tre elicotteri e un canadair della flotta di Stato.