Imprenditore di Reggio Calabria aggredito e ucciso nel suo locale in Australia

8 Luglio 2020 13:56

Il 42enne Giuseppe Raco era stato aggredito e colpito alla testa ed è morto dopo diverse ore di agonia

Dopo diverse ore di agonia è morto a Perth (Australia) lo scorso fine settimana, il 42enne Giuseppe Raco di Ardore in provincia di Reggio Calabria. Raco gestiva un locale, il “Paramount night club di Perth” e dopo aver finito di lavorare, mentre si trovava a chiacchierare con un amico, è stato aggredito da un avventore del suo locale che lo ha colpito con violenti pugni in testa.

Subito soccorso è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del “Royal Perth Hospital” dove, purtroppo è deceduto dopo ore di agonia. Giuseppe Raco era sposato e aveva due figli e si era trasferito in Australia tanti anni fa per lavoro.