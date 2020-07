Immigrati positivi al Coronavirus accolti a Roccella Jonica, i ringraziamenti al Sindaco: “straordinario esempio di tutela dei minori”

12 Luglio 2020 10:17

Immigrati Roccella, i complimenti al Sindaco Zito

“Sia di esempio il comportamento del sindaco di Roccella Jonica, in Calabria, che da venerdì sera ha deciso di accogliere nel proprio Comune venti minori stranieri non accompagnati, sbarcati insieme ad altri 50 migranti. Il fatto che cinque dei venti minori sia risultato positivo al Covid non ha inficiato l’atteggiamento del primo cittadino, che ha dimostrato anzi umanità e intelligenza“. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “Nello spiegare le operazioni che sono seguite allo sbarco, tra l’altro messe in campo in modo puntuale e a tutela della cittadinanza locale, il sindaco scrive che ha lavorato senza “abbandonare nemmeno per un istante la preoccupazione di garantire il pieno rispetto della dignità di questi esseri così fragili“. “E’ la miglior risposta contro chi identifica i migranti con il Covid, così come andava di modo farlo fino a qualche mese fa con il terrorismo“, aggiunge Tidei. “I minori stranieri non accompagnati, al contrario, meritano cura, attenzione, accoglienza. Hanno nel cuore e sulla pelle i segni di guerre, violenze, carestie. La strada tracciata nella scorsa legislatura, con l’approvazione della legge Zampa proprio sui minori stranieri non accompagnati, ha impresso una svolta che ora è necessario continuare a sostenere“, conclude Tidei.