Immigrati, continuano i salvataggi della Guardia Costiera nel Mediterraneo

27 Luglio 2020 10:02

Nella giornata di ieri intensa è stata l’attività operativa della Guardia Costiera Italiana impegnata in diversi eventi migratori nella area SAR (search and rescue) di responsabilità italiana. Cinque al momento le unità con migranti a bordo sulle quali si è intervenuti e che hanno portato al salvataggio di 61 persone. Coinvolte motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Diversi gli eventi ancora in corso nelle acque SAR maltesi, libiche e tunisine monitorati dalla Guardia Costiera per un intervento qualora i natanti dovessero entrare nelle acque di giurisdizione italiana. Altrettanto impegnativa l’attività operativa della Guardia Costiera lungo gli 8000 km di costa. Solo questo fine settimana sono state soccorse oltre 35 unità da diporto e salvate 91 persone.

In nottata una delle unità con migranti a bordo presente in area SAR Maltese, è da poco giunta al limite dell’area SAR (search and rescue) di responsabilità italiana. Il natante è stato soccorso dalla motovedetta CP 312 della Guardia Costiera Italiana che ha tratto in salvo i 44 migranti presenti a bordo.​​