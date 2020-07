Immatricolazioni all’Università Magna Graecia: opportunità di formazione per Giurisprudenza, Economia, Sociologia

20 Luglio 2020 16:23

Diritto allo studio: la Fondazione UMG mette a disposizione alloggi nelle residenze del Campus, servizi di assistenza, bonus e tablet

Si avvicina il periodo delle immatricolazioni all’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2020/2021 ed è tutto pronto per accogliere gli studenti che sceglieranno i corsi che rientrano nell’offerta del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Ateneo.

Le date per poter procedere con le immatricolazioni saranno rese note, a breve, con la pubblicazione del Manifesto agli studi per il prossimo anno accademico contenente scadenze e modalità di iscrizione.

I posti disponibili sono 250 per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 250 per il Corso di laurea triennale in Economia Aziendale, 200 per il Corso di laurea triennale in Organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e private, 100 per il Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management, 100 per il Corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni complesse.

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha svolto, anche in questi mesi di emergenza, un’intensa e capillare attività di Orientamento in ingresso finalizzata innanzitutto a guidare i tanti ragazzi e le tante ragazze calabresi nella delicata scelta universitaria, resa ancora più difficile dalle condizioni di enorme incertezza che sta caratterizzando questo periodo.

Numerosi sono stati gli incontri di orientamento organizzati in modalità online con la partecipazione di centinaia di studenti e numerosi istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio regionale, al fine di testimoniare la determinazione nel perseguire la missione di crescita culturale e professionale del territorio, e contestualmente far conoscere la ricca e variegata offerta formativa del Dipartimento, con i sei corsi di laurea attivati per l’anno accademico 2020/2021 e le modalità con le quali il Dipartimento svolge attività di supporto continuo agli studenti.

“La promessa fatta ai giovani studenti – ha dichiarato il Rettore dell’Università Magna Graecia, Prof. Giovambattista De Sarro – è semplice: Avere cura e attenzione per tutti i nuovi iscritti. Le attività ed i servizi sono pensati, infatti, proprio nell’ottica di supportare gli studenti nelle loro attività quotidiane e rendere il loro percorso di studi attrattivo ed in linea con le proprie aspirazioni ed interessi. Ogni studente avrà l’opportunità di far parte di una comunità in cui poter esprimere le proprie capacità sotto la guida di docenti che credono fermamente nel potere della didattica”.

Tutti i corsi del Dipartimento presentano un elevato livello di internazionalizzazione, aspetto da tenere ben presente al momento di effettuare una scelta universitaria che sia realmente consapevole: molti insegnamenti, anche fondamentali, prevedono intere parti di corso in Inglese; il programma Erasmus mette ogni anno a disposizione degli studenti decine e decine di borse che consentiranno loro di studiare per 6 mesi o addirittura per un anno presso prestigiosi Atenei Europei; il Dottorato di ricerca del Dipartimento organizza ogni anno decine di seminari in cui Docenti provenienti da tutto il mondo presentano i risultati dei propri studi e ricerche.

Per tutte le informazioni riguardanti corsi, docenti, servizi ed attività del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Sociologia è possibile consultare il sito internet: www.diges.unicz.it

L’Università di Catanzaro, attraverso la Fondazione Università Magna Graecia, offre ai propri studenti una pluralità di servizi per garantire un effettivo diritto allo studio. Per gli studenti fuori sede, è prevista l’assegnazione, tramite partecipazione ad apposito bando, di 240 posti alloggio nelle residenze del Campus “Salvatore Venuta”. La Fondazione ha attivato i Corsi di inglese e di certificazione linguistica, grazie alla convenzione stipulata con la Cambridge Academy of English. La Fondazione UMG e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro hanno stipulato una Convenzione finalizzata all’erogazione del servizio di assistenza sanitaria di base e dal 2019 ha attivato il servizio di Assistenza psicologica per gli studenti dell’UMG e degli Enti Afam. Gli studenti si possono rivolgere, gratuitamente, allo sportello per qualsiasi problematica afferente alla sfera personale, familiare, universitaria e sociale. A séguito del potenziamento delle attività di didattica a distanza, per far fronte a questo periodo di emergenza da coronavirus, la Fondazione ha istituito il Bonus Diritto allo studio per fornire agli studenti meritevoli Tablet e scheda dati per la connessione.