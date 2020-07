Il sogno di due bimbi si avvera: in volo sull’elicottero grazie ai Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro

4 Luglio 2020 16:24

Nella mattinata di oggi, presso la Caserma sede dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, è stato esaudito un sogno. Diversi mesi fa, grazie all’interessamento del Dott. Giuseppe Raiola, Direttore del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro avevano ricevuto il piccolo desiderio di due bambini catanzaresi, Antonio ed Alessandro (rispettivamente di 5 e 9 anni) che, affetti da importanti patologie e curati presso quel nosocomio, avevano chiesto la possibilità di volare con un elicottero. L’obbligata sosta dovuta al periodo Covid 19 ha solo rinviato il momento dell’evento. Grazie all’organizzazione di alcune associazioni del catanzarese, il personale dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, questa mattina ha permesso ai due giovanissimi, accompagnati dal Dott. Raiola e dai genitori, di provare l’ebbrezza del volo.

Grande è stata l’emozione nei due piccoli sia nel salire a bordo dei mezzi che nel vero e proprio volo. Circa trenta minuti in cui i piloti dell’elicottero AB412 gli hanno fatto sorvolare il litorale vibonese, mostrando loro le spiagge e le coste da Pizzo a Tropea e riuscendo anche, per usare le parole di uno dei due , “a volare sopra le nuvole”. Al termine del volo, poi, è seguito un piccolo rinfresco durante il quale vi è stato un ampio scambio di doni tra il personale dell’Arma e gli organizzatori. In particolare i bambini hanno particolarmente gradito i gadget che l’Arma ha loro donato (cappellini, zainetti e materiale per la scuola) ma più di tutti hanno mostrato la loro gioia per il ricevimento del (meritato) diploma per il “battesimo dell’aria”. Una giornata che certamente non dimenticherà nessuno dei presenti.