Il reggino Bruzzese nominato segretario regionale Calabria del Movimento Europeo Diversamente Abili

3 Luglio 2020 10:51

La nomina del reggino Giuseppe Emilio Bruzzese quale Segretario regionale, per la Calabria, del Movimento Europeo Diversamente Abili, è stata ufficializzata nei giorni scorsi dal presidente nazionale del Movimento signora Maria Riccelli. L’architetto Bruzzese, che già rappresentava il movimento per la provincia di Reggio Calabria, ha accolto con entusiasmo la prestigiosa nomina e ha dichiarato che spenderà tutto il proprio impegno al fine di trovare soluzioni per le numerose problematiche che attanagliano le categorie più svantaggiate presenti sul territorio calabrese. L’intento è di dare voce a chi si trova in una situazione di difficoltà, per promuovere fattivamente azioni dirette a consentire l’assistenza e la protezione dei diritti dei diversamente abili e dei loro familiari, ma anche degli anziani, dei disoccupati, dei giovani senza lavoro, dei pensionati, dei lavoratori che rischiano di perdere il proprio lavoro e degli imprenditori onesti che, a causa degli eventi che stanno caratterizzando i nostri tempi, si trovano in grave difficoltà. Bruzzese, che è un professionista già impegnato sul territorio calabrese per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, ha dichiarato altresì che è intenzione della segreteria regionale scendere in campo alle prossime elezioni amministrative, previste per il mese di settembre in vari comuni calabresi tra cui Reggio Calabria.

Infine, ha sottolineato che l’impegno e l’esperienza nell’ambito del terzo settore saranno a disposizione di tutti i cittadini che si identificano con gli ideali di solidarietà e di partecipazione democratica del MEDA, che rappresenta un interlocutore reale con gli enti territoriali per la realizzazione dello sviluppo delle politiche sociali a livello locale.