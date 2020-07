Il Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria” ha effettuato visite istituzionali a Catanzaro

2 Luglio 2020 18:30

Giovanbattista Frisone, Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, ha effettuato le visite istituzionali alle autorità presenti nella città di Catanzaro

Nei giorni scorsi il Col. a. (ter.) Giovanbattista Frisone, Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”, ha effettuato le visite istituzionali alle autorità presenti nella città di Catanzaro. Il ciclo di visite, condotte in un clima di reciproca cordialità, sono finalizzate ad una proficua collaborazione tra Istituzioni. Sono da evidenziare gli incontri con autorità quali il Questore, Dott. Finocchiaro, il Sindaco, Dott. Abramo, il Generale di Divisione Contini, Comandante Regionale della Guardia di Finanza e il Dott. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica. In particolare, il Dott. Gratteri ha espresso parole di gratitudine per il contributo che viene fornito giornalmente dai Militari impegnati nell’Operazione Strade Sicure per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini calabresi.