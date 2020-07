Gustavo Reggi: “Reggina, voglio rivederti in Serie A. Quanti ricordi con la maglia amaranto”

7 Luglio 2020 14:12

Il ricordo di Reggio Calabria e degli anni giocati in Serie A per l’argentino Gustavo Enrique Reggi

Adesso fa l’allenatore in Argentina, ma in passato ha regalato grandi sensazioni nelle vesti da calciatore. Gustavo Enrique Reggi ha vestito per quasi due anni la maglia amaranto, giocando anche nella prima storica stagione in Serie A. L’affetto per i colori e per la città si è conservato nel tempo: “spero la Reggina possa fare in B un campionato ottimo come quello appena terminata, così da poter tornare in Serie A”, ha affermato l’argentino ai microfoni della Tv ufficiale amaranto. Nel corso della trasmissione ha ricordato quegli anni e raccontato le sue sensazioni: “E’ stata la mia prima esperienza europea e in Serie A. La Reggina è una grandissima squadra del Sud, con grandi tifosi, momenti difficili da dimenticare. Sono stati tre anni bellissimi a Reggio Calabria. Il popolo amaranto ci trasmettevano grande entusiasmo, quando sono arrivato ho avuto subito una grande sensazione. Ricordo la presentazione sul Lungomare, un metodo nuovo per me di farsi conoscere ai tifosi, Cozza si avvicinò e mi disse che dovevo parlare, ma io non conoscevo la lingua e non sapevo nemmeno cosa dire. Quando vidi tutta quella gente arrivata sul posto per noi, pensai che era qualcosa di incredibile, molto più di quello che immaginavo. A Reggio Calabria è nato il mio primo figlio, quindi da quel momento la città è entrata nel mio cuore. Ho tanti amici ancora, che riesco a sentirmi grazie alla tecnologia del giorno d’oggi. Voglio portarlo qui un giorno per fargli conoscere il posto dove è nato”.

ESORDIO IN SERIE A – “C’erano 2500 tifosi all’allenamento prima di partire in trasferta per la partita contro la Juventus, lì ho capito il valore del calcio per la città. In quell’anno ho giocato con Pirlo, Baronio, Cozza, Possanzini, Kallon: era una squadra che fece un anno molto buono, culminato con il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Poi ricordo la vittoria all’Olimpico contro la Roma, il gol di Cirillo e la sua esultanza con corsa per tutto lo stadio”.

ESPERIENZA ALLA REGGINA – “Lo ammetto, mi sarei aspettato di più da me stesso. Dopo gli allenamenti facevo sempre mezz’ora o un’ora di esercizio in più, mi esercitavo coi cross di Cozza, Morabito e Stovini. Il mio obiettivo era quello di arrivare pronto alle gare della domenica. Non sono però riuscito a fare molti gol e non sono riuscito a dare quello che i tifosi si aspettavano”. Eppure l’esperienza era iniziata con un gol alla Fiorentina: “ero partito dalla panchina, poi il mister mi ha mandato in campo. Ho avuto la fortuna su una palla lunga, mi sono trovato la palla lì dopo l’errore in uscita di Toldo, ho tirato a porta libera”.

REGGIO CALABRIA – “Passeggiare sul Lungomare e mangiare il gelato da Cesare, che era molto buono. Andavo al ristorante di Morabito per mangiare la pizza, ci faceva pagare tutto, non pagava Lillo Foti. Il presidente, come premio dopo un risultato importante contro una big, ci dava un ticket per andare a spendere nei suoi negozi. Nel giorno libero si andava nelle spiagge vicino Reggio, sono stato molto felice in quegli anni. So di non aver lasciato il segno che io immaginavo, ma i tifosi hanno avuto sempre rispetto per me, quindi conservo un grande ricordo. Ho sempre dato il massimo per questa maglia”.