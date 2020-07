Gruppo Caffo premiato come eccellenza del Made in Italy

15 Luglio 2020 17:52

Il riconoscimento all’azienda calabrese per essersi profusa nel valorizzare il patrimonio liquoristico italiano

ABSTRACT_ Premiata per essere l’azienda che ha riportato nel Paese storici brand nazionali e internazionali, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio liquoristico italiano. L’amarissimo Petrus e Ferro China Bisleri sono le ultime importanti acquisizioni del gruppo che in passato aveva già assorbito altri brand storici, uno tra tutti Elisir Borsci S. Marzano quest’anno al suo centottantesimo anniversario. Il piano di rilancio è ormai pronto. Il mercato sta premiando Gruppo Caffo 1915 che nel mese di giugno ha superato quota 40% nel comparto amari del canale GDO. 15 luglio 2020 _ Il sipario si è aperto con un link alla prima web edition di Save the Brand, l’evento giunto alla settima edizione che celebra le eccellenze del Made in Italy nel food& beverage e che ieri, ha visto tra i vincitori Gruppo Caffo 1915. Nella sezione ‘Operazioni Strategiche’ l’azienda calabrese si è distinta per ‘Aver riportato nel Paese storici brand nazionali e internazionali, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio liquoristico italiano’. La motivazione di per sé è già un valido riconoscimento all’impegno profuso dall’azienda nel ‘portare a casa’ storici marchi quali l’amarissimo Petrus, marchio con un passato glorioso entrato a far parte della gamma di prodotti Caffo i primi mesi dell’anno, attraverso una transazione internazionale che ha coinvolto la multinazionale Diageo dalla quale è stato acquisito. Come Ferro China Bisleri, ceduta dalla stessa Diageo a pochi mesi di distanza da Petrus e che Gruppo Caffo 1915 non si è lasciato sfuggire per far tornare in Italia un nome che nel nostro Paese ha segnato la storia. C’è da dire che Gruppo Caffo 1915 non è nuovo a questo tipo di interventi come è stato già in passato con l’acquisizione di Elisir Borsci S. Marzano, una scelta dimostratasi vincente e che oggi, attraverso un importante piano di rilancio, ha portato Elisir Borsci S. Marzano a vivere una nuova fase di successi.

Quest’anno,‘il più sensuale dei sapori’ festeggia il suo centottantesimo anniversario che lo rende, di fatto, il più antico liquore del Sud ancora in commercio. Save the Brand è uno dei principali eventi del mondo food & beverage che ha l’obiettivo di riconoscere il merito degli imprenditori italiani nel settore agroalimentare Made in Italy. Durante la serata,sono state premiate 35 aziende, le migliori realtà in Italia che si sono distinte per il valore che negli anni sono riuscite a costruire intorno al brand, appunto. Gruppo Caffo 1915 ha guadagnato il podio con l’impegno, il duro lavoro e scelte imprenditoriali oculate e strategiche che ne hanno fatto una delle aziende di riferimento nel panorama nazionale, riconosciuta a livello internazionale. Il riconoscimento è stato consegnato all’AD del gruppo, Nuccio Caffo, che ha ringraziato con queste parole: “Abbiamo lavorato duramente per riuscire in queste due importanti operazioni, soprattutto se si pensa che sono state concluse nel periodo più critico del lockdown. Riporteremo entrambi i prodotti ad una nuova giovinezza. Stiamo già preparando il rilancio sapendo che abbiamo il mercato dalla nostra parte come dimostrano i risultati che segnano una crescita. Dopo le difficoltà di tutto il comparto Ho.re.ca, il mese di giugnoha fatto registrare un trenddi crescita particolarmente favorevole, nel comparto amari abbiamo superato quota 40% nel canale GDO”(fonte IRIInfoscan).