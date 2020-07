Governo: in Cdm dl semplificazioni, Pnr e Rendiconto Stato

6 Luglio 2020 18:53

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, convocato questa sera alle 21.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno: Decreto-legge contenente misure urgenti per la semplificazione del ‘Sistema Italia’ (Presidenza – Pubblica amministrazione); Disegno di legge sul Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019 (Economia e finanze); Disegno di legge su Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 (Economia e finanze); Decreto legislativo di Attuazione della direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale – esame definitivo (Affari europei – Giustizia);

E ancora: Decreto legislativo di attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario – esame definitivo (Affari europei – Economia e finanze); Decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica – esame definitivo (Affari europei – Sviluppo economico); Schema del Programma Nazionale di Riforma 2020 (Economia e finanze); Esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali; Varie ed eventuali.