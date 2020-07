Governo: Conte, ‘nascita esecutivo giallorosso ha sorpreso anche me’ (2)

9 Luglio 2020 18:10

(Adnkronos) – “Nel governo precedente – prosegue Conte – l’Italia è andata sotto il rischio di procedura di infrazione per debito eccessivo per ben due volte. Sono riuscito a scongiurare questa procedura ma con grandissima fatica. Non riuscire ad approvare la Manovra in tempo significava esporre il Paese a un grave rischio economico. Forse è questo che è stato il fattore che ha coagulato le forze politiche”.

“Il M5S ha dimostrato grande responsabilità, anche il PD e le altre forze – riconosce il capo del governo – Non chiedetemi perché hanno ritenuto di chiedere ancora a me di accettare l’incarico di presidente del Consiglio, dovreste chiederlo a loro..”.