9 Luglio 2020 21:48

Decreto Rilancio, fondo caregiver familiare: passa l’Ordine del Giorno di Giusy Versace. La soddisfazione di Maria Josè Caligiuri

“Utilizzare quanto prima le risorse rimaste accantonate sul fondo caregiver familiari, ossia 75 milioni di euro, per alleviare gli oneri cui sono state sottoposte le famiglie che si sono prese cura di congiunti con disabilità nel periodo dell’emergenza covid. E’ il contenuto di un ordine del giorno al decreto rilancio , cui il governo ha dato parere favorevole presentato dalla responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità e disabilità On.le Giusy Versace”. E’ quanto scrive in una nota Maria Josè Caligiuri, Responsabile Regionale Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità della Calabria. “Dopo l’approvazione dell’ordine del giorno -prosegue– il Governo sicuramente si dovrà attivare a garantire a chi è rimasto da solo a prendersi cura dei più cari non autosufficienti e dei disabili. Guardare al mondo della disabilità è doveroso, lo dobbiamo ai tanti invisibili dei 365 giorni all’anno, lo dobbiamo ai tanti che si adoperano per garantire un minimo di vivibilità decoroso, a questi soggetti invisibili, dotati di intelligenza e di umanità straordinarie. Con questo spirito quindi, sto organizzando il dipartimento Pari Opportunità e disabilità in Calabria, ed oggi ad arricchire la squadra sono Rossana Lombardo per il comune di Mesoraca, Emily Molino per il Comune di Luzzi, Mariangela Caserta per il Comune di Mendicino e Giusy Pirillo per il Comune di Mandatoriccio. Queste validissime donne, saranno responsabili comunali nei loro comuni di appartenenza del dipartimento e, sono certa che svolgeranno con impegno e costante e passione il ruolo che le ho attribuito. La squadra nei prossimi giorni aumenterà ancora, per portare avanti anche in Calabria, progetti mirati che vadano a restituire dignità ai disabili e ai non autosufficienti”, conclude.