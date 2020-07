Il reggino Giovanni Arichetta tra i migliori 8 finalisti al “Calabria Fest” [VIDEO]

3 Luglio 2020 21:54

Il reggino Giovanni Arichetta tra i migliori 8 finalisti al “Calabria Fest”, il festival della nuova musica italiana che si terrà a Lamezia Terme a fine agosto

L’artista reggino, Giovanni Arichetta, è tra i migliori 8 in tutta Italia al “Calabria Fest”. Questo l’esito del televoto proposto Rai Radio Tutta Italiana. Grande la soddisfazione di Giovanni, il quale, in un video, ha ringraziato tutti coloro che lo hanno votato e sostenuto in questa avventura. Il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione della Regione Calabria e Rai Radio Tutta Italiana (Radio Ufficiale), con il patrocinio di Assomusica e del Comune di Lamezia Terme, si dirige verso la finale dei giorni 27, 28 e 29 agosto prossimi.