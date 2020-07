Brutto episodio prima di Juve-Atalanta, staff bergamasco contro tifoso del Napoli: “Terrone del ca**o” [VIDEO]

11 Luglio 2020 22:56

Prima di Juventus-Atalanta si è verificato un brutto episodio con protagonista il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini

Brutto episodio questo pomeriggio, qualche ora prima della partita di campionato tra Juventus e Atalanta. In partenza per Torino, il tecnico dei bergamaschi Gian Piero Gasperini è stato avvicinato da un tifoso del Napoli che indossava una maglia numero 10. “Stasera dopo dieci anni ve la giocate o gli regalate la partita come al solito? Forza Napoli”, le parole del supporter azzurro. Non si è fatta attendere la risposta dell’allenatore: “Pedala cogl**ne”. Ancora più pesanti gli insulti di un membro dello staff: “Testa di ca**o, terrone del ca**o”. In basso il VIDEO.