Gambarie, nasce l’Infopoint a piazza Mangeruca

23 Luglio 2020 17:03

Tra tutte le novità emergenti dal territorio Aspromontano, si aggiunge un altro tassello importante per Gambarie, nasce infatti l’Infopoint in piazza Mangeruca. Collocato al centro della località turistica, e quindi alla portata di tutti i visitatori, l’Infopoint sarà già attivo da Sabato 25 Luglio, per tutto il mese di Agosto. Tale struttura fa da preludio a tutte una serie di attività che Gambarie offre in questa estate 2020, a partire dal “GAMBARIE TREKKING”, comprendente nove percorsi da fare immersi nella natura, al “GAMBARIE BIKE PARK”, comprendente percorsi da fare in bike nei dintorni di Gambarie. Ma, il Sindaco del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, dott. Francesco Malara, non si fa mancare proprio nulla ed implementa le attività con numerose altre attrattive per grandi e piccini, illustrando quelle che sono tutte le caratteristiche della GAMBARIE 3.0 che ha irradiato la piccola località turistica. I turisti che quest’anno vorranno concedersi un periodo di relax a Gambarie, troveranno quindi, un Punto di Informazione, attivo dalle 09:00 alle 16:00 coordinato e diretto dal personale addetto, dove rivolgere le loro domande e ricevere consigli su come trascorrere al meglio la loro giornata, con l’ausilio di mappe, anche digitalizzate, e brochure. E’ già attivo, inoltre, un indirizzo e-mail, per tutti coloro che, anche a distanza, vogliono programmare le loro vacanze, di pari passo con le piattaforme di Facebook e Instagram.