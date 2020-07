“Il futuro è Calabria”, la Regione presenta la programmazione delle risorse europee 2021/2027: “partita importantissima”

27 Luglio 2020 15:42

Calabria, Regione avvia programmazione fondi Ue 2021-27: la nota della la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli



“Il 29 e 30 luglio la Cittadella regionale si aprirà al Partenariato Istituzionale e Socioeconomico per l’appuntamento “Il Futuro è Calabria – 2021/2027 scenari e modelli”. La programmazione delle risorse comunitarie per il prossimo settennio nel territorio rappresenta il terreno su cui si gioca la partita del futuro della Calabria: le decisioni che saranno prese in questa fase potranno dare un impulso decisivo alle prospettive di crescita della regione. I fondi comunitari rivestono un ruolo fondamentale e di sostegno per lo sviluppo del territorio e la fase di ascolto e di consultazione che avviamo rappresenta un momento cruciale per definire in modo aperto e condiviso la strategia attuativa del “Nuovo Progetto di Calabria”. Lo afferma la Presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

w”Abbiamo davanti una straordinaria occasione di rilancio, intendiamo interpretarla con grande responsabilità avendo come unico obiettivo quello di consegnare ai calabresi una programmazione che sia aderente ai bisogni del territorio, intercettando priorità di intervento e definendo scenari e modelli in linea con le istanze e le ambizioni di crescita che saranno espresse dai vari attori, partendo dal mondo delle istituzioni e delle categorie sociali e produttive fino ad arrivare ai cittadini e alle categorie più marginali e vulnerabili. Nessuno dovrà rimanere indietro, nessuno dovrà rimanere inascoltato”.