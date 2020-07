Futsal Polistena: Giuseppe Madeo è il nuovo responsabile Squadre e Area Tecnica

29 Luglio 2020 13:12

Il Futsal Polistena comunica che Giuseppe Madeo, a partire dalla prossima stagione, sarà il nuovo responsabile Squadre e Area Tecnica

Il Futsal Polistena comunica che Giuseppe Madeo, a partire dalla prossima stagione, sarà il nuovo responsabile Squadre e Area Tecnica. Reduce dalla trionfale esperienza con il Real Rogit, dove ha ricoperto la carica di direttore generale, Madeo – che vanta anche trascorsi come allenatore – in passato è stato altresì dg del Fabrizio-Corigliano, prima in A2 e successivamente in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Ho accettato con grande piacere l’invito di Daniele Cordiano per una chiacchierata sui programmi futuri del Futsal Polistena. Dall’incontro ne è scaturito un reciproco interesse che si è immediatamente trasformato in proposta di nuovo incarico, al quale era difficile dire di no. Proverò a dare il mio contribuito a una società divenuta ormai tra le più prestigiose e solide del panorama calcettistico nazionale. Sarà un campionato importante, che vedrà il nostro team certamente tra i protagonisti. L’organico messo a disposizione di un grande allenatore come Pino Molluso, sono certo esprimerà tutta la sua forza in un torneo che, nonostante il Covid-19, sarà di livello alto”.