Futsal Polistena: confermato il preparatore dei portieri Rocco Barilaro

3 Luglio 2020 18:28

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con il preparatore dei portieri Rocco Barilaro

Il Futsal Polistena comunica di aver rinnovato per la stagione 2020/2021 l’accordo con il preparatore dei portieri Rocco Barilaro, il quale dunque continuerà a far parte dello staff tecnico guidato da Giuseppe Molluso. In passato, Barilaro – giunto al Futsal Polistena lo scorso mese di gennaio – ha ricoperto lo stesso ruolo in diverse società dilettantistiche, tra cui Castrovillari, Guardavalle, Gioiese, Acri, Laureanese, Deliese e Bagnarese. Inoltre, è impegnato ad acquisire e accrescere le proprie conoscenze relativamente ai portieri di calcio a 5.