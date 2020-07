Futsal Polistena: appello della dirigenza ai propri sostenitori

20 Luglio 2020 13:15

Il Futsal Polistena è al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato nazionale di Serie A2

In vista della stagione sportiva 2020/2021, il Futsal Polistena è al lavoro per preparare al meglio il prossimo campionato nazionale di Serie A2. In un’ottica di espansione al di fuori dei confini regionali, la dirigenza ha deciso di aprirsi a tutti coloro i quali volessero sposare il progetto bianconero, entrando così a farne parte inizialmente come soci sostenitori e, successivamente, in qualità di dirigenti. Il Futsal Polistena, al suo primo anno nella seconda categoria nazionale di Calcio a 5, ha concluso la stagione in quarta posizione, centrando con ampio anticipo l’obiettivo prefissato all’inizio dalla società, che era quello di mantenere la categoria. Dalla prossima stagione, però, puntiamo a rilanciarci e a fare sempre meglio, perché Polistena e l’intero comprensorio meritano una realtà che possa ambire a traguardi importanti.