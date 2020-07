Nuova fuga di migranti in Sicilia, decine di clandestini scappati: situazione fuori controllo in tutta l’isola

27 Luglio 2020 17:48

Sicilia: i migranti sono scappati scavalcando la recinzione dalla tensostruttura allestita sulla banchina di Porto Empedocle

Decine di migranti sono scappati dalla tensostruttura allestita sulla banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, si tratta dell’area in cui vengono accolti al termine dei trasferimenti da Lampedusa, in attesa della ricollocazione in altre strutture. I migranti hanno scavalcato la recinzione e subito Polizia e Carabinieri hanno avviato le ricerche riuscendo a beccare qualcuno. Le ricerche si stanno indirizzando anche lungo le strade che portano ad Agrigento. In mattinata la sindaca di Porto Empedocle aveva lanciato l’allarme proprio sulle condizioni della tensostruttura del Porto: “Abbiamo oltre 500 migranti chiusi in una tensostruttura senza finestre – erano state le sue parole -. Non ci sono finestre, e’ un forno li’ dentro, rischiano il soffocamento“.

Di Maio: “migranti in fuga in Sicilia, questione di salute pubblica”

“Qui e’ una questione di salute pubblica. Il virus non e’ scomparso. I cittadini italiani, come il sottoscritto naturalmente, devono continuare a rispettare le regole che ci siamo dati e vale lo stesso per i turisti o per chi ha diritto alla protezione internazionale“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commentando la fuga di massa di migranti da Porto Empedocle e da Caltanisetta. “Lo Stato – ha aggiunto Di Maio – ha il dovere di occuparsi di questo genere di problemi. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarieta’ ai sindaci Roberto Gambino e Ida Carmina e alle comunita’ di Caltanissetta e di Porto Empedocle in questo momento difficile. Ringrazio anche la ministra Lamorgese per il lavoro che sta portando avanti e le forze dell’ordine per aver lavorato tutta la notte e aver gia’ rintracciato 125 dei 184 migranti che si erano allontanati domenica dal Cara di Pian del Lago. Il mio sostegno, infine, a coloro che in queste ore si stanno adoperando per contenere la nuova fuga“.