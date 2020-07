14 Luglio 2020 23:12

Tangenti in Lombardia, Formigoni assolto a Cremona, l’ex governatore era accusato di corruzione. Non colpevoli anche l’ex dg della sanità Lucchina e l’ex dg cremonese Mariani

Il tribunale di Cremona ha giudicato non colpevole l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, l’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cremona Simona Mariani e l’ex dg dell’assessorato regionale alla Sanità Carlo Lucchina. Formigoni e Mariani erano accusati di corruzione, e Lucchina di abuso d’ufficio, in relazione alla vicenda Vero, l’acceleratore lineare per le terapie oncologiche che secondo l’accusa era stato acquistato ad un prezzo superiore a quello di mercato.

“E’ dal primo giorno che abbiamo sempre sostenuto di non aver corrotto nessuno. La sentenza di oggi, con la richiesta del pm, ha sposato tutto quel che la difesa ha sempre sostenuto nei tre gradi di giudizio“, sostiene Michele Apicella, legale di Guarischi. Mariani afferma: “è una sentenza che mi aiuta ad andare avanti”.